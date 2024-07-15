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إصابة 5 أشخاص في تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم تروسيكل مع سيارة نقل جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمفارق قرية جرزا.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام تروسيكل مع سيارة نقل أمام مصانع الطوب.

أسفر عن الحادث إصابة 5 أشخاص هم كل من: سيد ربيع 19 سنة كسر بالركبة، أحمد رمضان 32 سنة اشتباه كسر بالفقرات العنقية ونزيف بالمخ، طه محمود 48 سنة كسر مضاعف بالساق اليمنى وأحمد رجب 24 سنة وسعيد سيد 40 سنة كدمة بالعمود الفقري وسحجات بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى الواسطى لتلقي العلاج اللازم، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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