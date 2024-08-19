تكنولوجيا: هاتف Oppo A3 5G ينطلق رسمياً بمعالج Dimensity 6300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo النقاب اليوم عن أحدث هواتفها منخفضة التكلفة Oppo A3 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 6300 ويأتي بسعر 190 دولار.

يتميز هاتف Oppo A3 5G بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 120Hz، وتصل في أقصى سطوع إلى نسبة 1000 nit.

من جانب أخر يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6300 من الفئة المتوسطة، والتي تضم كرت الشاشة Mali-G57 MC2، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة eMMC 5.1.

كما ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 14.0.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، وفي إعدادات الكاميرة يضم Oppo A3 5G مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل فقط مع فلاش LED ويدعم التركيز التلقائي، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويدعم A3 5G بطارية بقدرة 5100 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وللإتصال يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.3، وWi-Fi 5، ويضم منفذ USB C للشحن، ويتميز الهاتف بوزن 187 جرام، وسماكة 7.7مم، وينطلق بسعر 190 دولار.

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