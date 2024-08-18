معجزة "الفازلين" لإزالة الكرش وحرق دهون البطن في 10 أيام فقط استخدم ملعقة واحدة منه بهذه الطريقة

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عدن - ياسمين التهامي - “احصلي على بياض خيالي” لبان الدكر الحل السحري لجميع مشاكل البشرة

تعتبر طريقة شد البشرة من الترهلات بشكل طبيعي وبماسك لبان الذكر المميز من أفضل الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لاستعادة شباب وجمال البشرة والتخلص من التجاعيد حيث تعتبر تلك الطريقة من أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل على تجميل الوجه وزيادة نضارته للتخلص من الكثير من سلبيات ومشاكل البشرة، ولذلك نتعرف في هذا المقال على أفضل الطرق المنزلية سهلة وسريعة التحضير ومفعولها وتأثيرها أكيد على البشرة لمنحه المزيد من الحيوية والتألق.لبان الدكر الحل السحري لجميع مشاكل البشرة

من الممكن الحصول على بشرة ناعمة ومشدودة وخالية من التجاعيد عن طريق استعمال لبان الذكر أحد أهم المكونات الطبيعية التي من السهل أن تستخدم من أجل التخلص من أعراض الشيخوخة المبكرة التي تطرأ على الوجه وتتسبب في ظهوره غير النضر لذلك يعتبر هذا المكون من أفضل المستحضرات الطبيعية التي من الممكن أن تستخدم للتخلص من الترهلات على الوجه ولكن بعد عدة مرات من تطبيق الوصفة التي تمنح البشرة الفيتامينات والمعادن التي يستعيد بها الوجه نضارته وشبابه.كي تزيدي من جمال وتألق بشرتك وتحسين مظهر الوجه من الممكن أن تستخدمي تلك المكونات الآتية لعمل الوصفة الفعالة لشد ترهل الجلد:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير ماسك لبان الدكر

من الممكن أن يحضر ماسك اللبان الذكر لشد وتبييض البشرة من خلال اتباع ما يلي:

قومي بتحضير مسحوق لبان الذكر بعد طحنه والتأكد من عدم وجود أي تكتلات فيه ثم خلطه مع النشا.

بعد ذلك يمكنك أن تذيبي جل الصبار في الميكرو ويف من أجل سرعة خلطه مع النشا وبودرة لبان الذكر.

أضيفي الزيوت الطبيعية وماء الورد واستمري في تحريك وخلط كل المكونات حتى تحصلي على وصفة طبيعية مميزة لحماية بشرتك من التجاعيد.

من الممكن تكرار استعمال الخليط على البشرة يوميا أو 3 مرات في الأسبوع.