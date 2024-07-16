"المجموعة الأفريقية" تصدر بيانا بشأن الاعتداء على مصور بمباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصدرت المجموعة الأفريقية، بيانا، قبل قليل، بشأن الاعتداء على مصور بمباراة الأهلي وبيراميدز

بالدوري.

وأكدت الشركة في بيانها، على كامل الاحترام والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات التي تساهم في نجاح المنظومة الرياضية والحفاظ على ظهور الملاعب المصرية في كافة المجالات والأنشطة الرياضية في أفضل صورها أمام العالم.

شمل البيان، أن الشركة تؤكد على حسن التعامل مع كافة الجهات والأفراد لإنجاح تلك المنظومة، لافتة إلى أن ما حدث في نهاية مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز بالدوري في استاد القاهرة الدولي هو موقف فردي من موظف أمن بالشركة اتجاه أحد المصورين، وهو أمر لا تقبله رئاسة الشركة ولا اللوائح المنظمة لها.

وأضافت الشركة، أنه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه المخطئ وتم استبعادة من العمل بالنشاط الرياضي تماما.

وأبدت الشركة الإفريقية اعتذارها للمصور عما حدث، كما أكدت على أفرادها حسن التعامل وضبط النفس مع الجميع وعدم السماح بتجاوز حدود التعامل مع كافة الأجهزة والجهات المنوط بها إظهار الرياضة المصرية بالشكل المشرف.