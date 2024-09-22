شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يهزم بطل اليابان ويتوج ببطولة الأفرو آسيوية والان مع تفاصيل الخبر

توج النادى الأهلى بطلا لبطولة الأفرو آسيوية بعدما هزم يورميوى اليابانى بطل آسيا باستاد القاهرة الدولى بهدف دون رد سجله طاهر أبو زيد فى مثل هذا اليوم 22 سبتمبر 1989.

أدار المباراة، الحكم التونسى ناصر بن على، وكان الأهلى أكد تفوقه فى لقاء الذهاب فى طوكيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، مثل الأهلى فى هذه المباراة، بقيادة الألماني ديتريتش فايسا كل من: ثابت البطل "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، حمادة صدقى، هانى رمزى، محمد سعد، بدر رجب، محمد عبد الجليل، طاهر أبوزيد، أيمن شوقى، حسام حسن، طارق خليل، عادل عبد الرحمن.

وكان قد شارك فى مباراة الذهاب كل من أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، عمرو أنور، علاء ميهوب.

وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.