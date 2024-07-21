شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿كيف يتم استخدام المواد البلاستيكية في حفظ الأطعمة والوجبات؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر حفظ الأطعمة داخل العبوات البلاستيكية واحدة من الطرق الأكثر شيوعًا بين قطاع عريض من المصريين، وهي المسألة التي تهدد بمشاكل صحية خطيرة حال عدم تحري الدقة في اختيار الأنواع المصرح بها، والتي أجازتها واعتمدتها المنظمات الصحية العالمية.

‎ووفقًا لـ معهد تكنولوجيا الأغذية فإن مادة البلاستيك تتكون من عدة مواد ترتبط مع بعضها البعض براوبط كيميائية واللدائن وصبغات كيميائية أخرى، لتتخذ مظهرها الجذاب والمميز الذي تظهر عليه في الأسواق وخطورة هذه المواد هو إمكانية تفاعلها وانتقالها إلى المادة الغذائية فيما بعد، حال توافر الشروط التي تعزز من فرص تحرر مركباتها الكميائية، وهي المسألة التي تؤدي لتفاعلها مع الوجبات، وانتقالها وتراكمها داخل جسم الإنسان لفترات طويلة، ما يهدد بمشاكل صحية خطيرة، قد لا يمكن تجاوزها بسهولة.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على محاذير استخدام المواد البلاستيكية في حفظ الأطعمة والوجبات :

‎1- عدم إضافة أي مواد غذائية ساخنة داخل أدوات بلاستيكية .

‎2- عدم تسخين الأطعمة في أطباق بلاستيكية داخل الميكرويف غير المصرح باستخدامها والتي تحمل علامات واضحة مثل "موج البحر أو الشوكة والسكين".

‎3- عدم وضع الخبز الساخن داخل شنط بلاستيكية .

‎4- عدم وضع الأطعمة المغلفة بالاستريتش البلاستيكي داخل الأفران أو الميكرويف .