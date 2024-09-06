شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح طرق تعويض نقص فيتامين د فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين د، يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لأن نقصان نسبته تزيد من فرص التعرض للعديد من المشاكل ومن أشهرها الألم في العظام والمفاصل.

وحول ذلك صرح الدكتور أحمد عبد الحميد استشاري الباطنة في كلية طب أسيوط، بأن نقص فيتامين د يمكن أن يؤثر على نمط الحياة للشخص، ولذا يجب قياس نسبته في الدم في حالة التعرض أو ظهور أي أعراض مرتبطة بنقص فيتامين د.

أعراض نقص فيتامين د

أوضح استشاري الباطنة، العديد من الأعراض التي تعتبر جرس إنذار لنقص نسبة فيتامين د بالجسم، ومنها:

-الشعور بالتعب المستمر.

-عدم القدرة على ممارسة أي نشاط.

-ألم شديد في العضلات، وخاصة أسفل الظهر.

-ألم العظام الشديد.

-ضعف المناعة.

-التغيرات المزاجية.

مدة علاج نقص فيتامين د

أكد استشاري الباطنة، أن مدة علاج نقص فيتامين د لا يمكن تحديدها، لأنها تختلف من مريض إلى آخر، كما أن نسبة النقصان لها عامل كبير في هذا الأمر، لافتا، أن مستويات فيتامين د تستعيد توازنها في الفترة من 6 إلي 8 أسابيع، ولكن بعد هذه المدة يجب إجراء التحاليل اللازمة التي تقيس نسبة الفيتامين في الجسم للتأكد من التعافي.

ما هي طرق علاج نقص فيتامين د؟

قدم استشاري الباطنة العديد من طرق العلاج المختلفة التي تساهم في رفع نسبة فيتامين د بالجسم، ومنها:

- الحصول على مكملات فيتامين د سواء حبوب أو حقن.

- اتباع نظام غذائي غني بفيتامين د، ولذا عليك تناول البيض والأجبان، والأسماك، والكبدة.

- من أهم النصائح التعرض يوميًا لأشعة الشمس من 8 إلى 10 صباحا أو من 4 إلى 6 مساء.

