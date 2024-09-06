شكرا لقرائتكم خبر عن كيلانى الابن الأكبر لتيتا اعتزاز فى أحداث مسلسل تيتا زوزو.. يعرض 21 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة "dmc" عرض مسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، على شاشتها بداية من يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 8 مساء.

ويجسد الفنان محمد كيلانى أحد شخصيات أبناء تيتا اعتزاز والتى تجسدها الفنانة إسعاد يونس، حيث تعيش تيتا اعتزاز مغامرات مع أفراد عائلتها.

تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

وكانت آخر أعمال النجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرا فى دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.