شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. ارتفاع الفراخ البيضاء وثبات البيض والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 بعد بحوالي 3 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 80 إلي 90 جنيها وفق كل محافظة.

أسعار الفراخ البيضاء سجلت استقرار منذ بداية الأسبوع الحالي وبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة قبل أن ترتفع إلي 70 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقرارا عند 164 جنيهاً للبيض الأبيض و 160 جنيها للبيض البلدي و 166 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 180 إلي 190 جنيها.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر سبتمبر الجاري مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.