شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية الفرنسية: إصلاحات الشبكة المتضررة بسبب التخريب اكتملت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 11:53 ص

قالت شركة السكك الحديدية الفرنسية إن إصلاحات الشبكة المتضررة بسبب هجمات التخريب اكتملت بالكامل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتعرضت شبكة القطارات السريعة التابعة لشركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي أف" لأعمال "تخريب" منسقة على ما يبدو تسببت بالاضطرابات الشديدة التي تطالها يوم الجمعة الماضى.