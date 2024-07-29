شكرا لقرائتكم خبر عن أول فرحة مصرية على أرض فرنسا.. البطل محمد السيد يحصد البرونزية "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع محمد السيد الميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة، لمنافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الأحد، بعد مباراة مثيرة أمام المجري تيبور أندراشفي، حسمها لصالحه بنتيجة 8 / 7 بعد التمديد لجولة إضافية.

وتفوق أندراشفي في الجولتين الأولى والثانية بنتيجة 3 / 2 و4 / 3 ، قبل أن ينجح محمد السيد في إدراك التعادل 7 / 7 بنهاية الجولة الثالثة.

وفي الجولة الإضافية لجأت الحكمة الفنزويلية 3 مرات لمراجعة الفيديو لحسم نقطة المباراة قبل أن تقرر في المرة الرابعة فوز محمد السيد بأول ميدالية لمصر في أولمبياد باريس.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المعلومات عن محمد السيد صاحب أول ميدالية أولمبية لمصر في أولمبياد باريس 2024 .

بدأ محمد السيد ممارسة لعبة السلاح فى طنطا بعمر 6 سنوات وهو من أسرة رياضية يعمل والده مدرب لعبة السلاح، شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر فى السلاح وحقق لقب بطل العالم من قبل.

قدوته البرتغالى كريستيانو رونالدو واحتفل من قبل فى طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز فى إحدى المباريات.

فيما قالت الدكتورة أمانى البحيرى والدة البطل محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس أن المشوار كان صعبا خاصة لمشاركة العديد من اللاعبين فى البطولة.

وأضافت: "محمد حرم نفسه من كل حاجة علشان التمرين وحتى يصل لمنصات التتويج" لافتة إلى أن اللاعب الذى واجهه ابنها فى دور الأربعة لاعبة من قبل فى طوكيو 2021 وفاز عليه.

وأشارت إلى أن محمد شارك فى أولمبياد طوكيو وهو فى سن الـ 18 وأجل امتحانات الثانوية العامة من أجل اللعب.

فيما أعرب السيد سامى والد ومدرب البطل محمد السيد عن سعادته بنجاح ابنه فى حصد الميدالية البرونزية.

وقال أن محمد وصل لقمة المنافسات الدولية وكنا نهدف لتحقيق ميدالية فى الأولمبياد بعدما وصل لدور الـ8 فى طوكيو جئنا إلى باريس من أجل اللعب علـى الذهب.

أضاف: اللاعب الفرنسى الذى خسر محمد أمامه فى نصف النهائى سبق وفاز عليه قبل شهور فى كولومبيا وتابع: محمد يستطيع المنافسة مع جميع المصنفين العالميين.