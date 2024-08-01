شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى في مصر.

وأيد 75% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى في مصر، بينما عارض 25% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى في مصر.



