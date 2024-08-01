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75% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى في مصر.

وأيد 75% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى في مصر، بينما عارض 25% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة الغوص والسفارى في مصر.


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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