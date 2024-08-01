شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 39 ألفا و480 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 39 ألفا و480 والمصابين إلى 91 ألفا و128 منذ السابع من أكتوبر الماضي.



كشفت الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 35 شخصا، وإصابة 55، وصلوا إلى مستشفيات القطاع جراء ارتكاب الاحتلال مجزرتين ضد العائلات خلال الساعات الـ 24 الماضية.