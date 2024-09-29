شكرا لقرائتكم خبر عن صلح شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.. والأخير يرد: انتى تاج راسى والان مع تفاصيل الخبر

قَبِل محمد عبد الوهاب اعتذار شقيقته المطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد رسالة اعتذار منها له عبر حسابها بموقع تويتر، حيث قالت: "فيه ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا عشان فيه يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضى ربنا بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا ما عملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن.. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

وقَبِل محمد اعتذار شقيقته، وردّ في رسالة عبر خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع فيس بوك: انتي تاج راسي وأنا تحت رجلك.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد حرصت على تقديم الدعم إلى لبنان وشعبها بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية التى راح ضحيتها مئات الشهداء.

ونشرت شيرين صورة لعلم لبنان عبر حسابها على موقع X، معلقة عليه: "أنا قلبى حزين على أكتر بلد علمتنى يعنى إيه الفرحة وعلمتنى الصمود.. لبنان مأذية عشان هى من أجمل بلاد الدنيا ربنا معاكم ويساعدكم".

وفي سياق آخر طرحت شيرين مؤخرا أحدث أغاني ألبومها الجديد، والتي جاءت بعنوان "عودتني الدنيا"، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.







