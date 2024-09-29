شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل العرض الخاص لفيلم Game World والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تأجيل العرض الخاص لفيلم Game World "أول فيلم سينمائي من إنتاج نقابة المهن التمثيلية من تأليف وإخراج روان الغابة وبمشاركة نخبة من ممثلي نقابة المهن التمثيلية، والذي كان مقرر له في الثامنة من مساءا الثلاثاء المقبل بإحدى سينمات أكتوبر.

وتعد هذه التجربة تجربة فريدة من نوعها ليس فقط دعم من النقابة لأعضائها ولكن أيضا لأنها أول تجربة سنيمائية من إنتاج النقابة.

الفيلم تجربة سينمائية استخدمت فيها أفضل وأحدث التقنيات السنيمائية الحديثة كما أنها تعد التجربة الثانية للمخرجة روان الغابة بعد عودتها من الولايات المتحدة الامريكية وانهاء دراستها في لوس انجلوس، وشارك في التجربة مدير التصوير حسام حبيب، والأعمال التنقية بالتعاون مع شركة اورما.



