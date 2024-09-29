مسحاء من اختراعنا

حذّرنا المسيح حين كان بيننا متخذاً جسد انسان، من انه سيأتي مسحاء كذبة وعلينا ان لا ننخذع بهم. في الحقيقة، ان المسيح كان يحذرنا من انفسنا، لان المسحاء الكذبة لا استمرارية لهم ولا حياة لهم الا من خلالنا، فبقدر ما نوليهم ثقتنا ونضع ايماننا بهم ونصدّق اضاليلهم وكذبهم، بقدر ما يستمرون وينمون ويعظمون في نظر الناس، ولكن ليس في نظر الله.

فلماذا يعمد احد الى تقليد المسيح؟ الجواب بسيط، وهو انه يعرف اننا نريد مسيحاً على قياسنا، فيقدّم لنا حلولاً سهلة يرضينا بها لفترة من الوقت، قبل ان يعند الى استغلالنا لمصالحه الخاصة، وبدل ان ننفّذ وصية وحيدة للخلاص وهي المحبة، ترانا نهرع لتنفيذ وصايا عديدة لا تمتّ الى المحبة بصلة، فنغرق اكثر واكثر في عبادتنا للمسحاء الكاذبين الذين اخترعناهم، ونبتعد عن المسيح الحقيقي الذي ينتظرنا في كل حين.