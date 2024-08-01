شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى أزمة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الخميس، بمقر الوزارة مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدني "باربرا ليف" خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة -عبر حسابه الرسمي على منصة " أكس"- إن المناقشات تركزت على تطورات أزمة غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وسبل خفض التصعيد في المنطقة.