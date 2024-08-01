حركة تنقلات الجيزة.. "حجازي" رئيسًا للغرب و"ربيع" للشمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة حركة تنقلات ضباط المباحث مديرية أمن الجيزة لعام 2024.

حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة "مباحث" شهدت تصعيد العقيد محمد ربيع ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع الشمال، وتولي العميد عمرو حجازي منصب رئيس مباحث قطاع الغرب وتصعيد المثدم إسلام المهداوي ليشغل منصب مفتش مباحث أول وثان الشيخ زايد.

وتولى المقدم حسام العباسي منصب رئيس مباحث الدقي خلفًا للمقدم عمرو فاروق الذي تم نقله إلى قطاع الأمن العام رفقة المقدم مصطفى كمال، وعاد الرائد أحمد فاروق إلى العجوزة لكن تلك المرة على رأس وحدة المباحث.

حركة التنقلات شملت تولي المقدم محمد نجيب منصب رئيس مباحث حدائق أكتوبر والرائد أحمد عصام بدلا منه بقسم بولاق الدكرور والرائد مصطفى الدكر رئيسًا لمباحث الهرم.