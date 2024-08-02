شكرا لقرائتكم خبر عن القوات النووية الروسية تتدرب على تركيب الرؤوس بالصواريخ وحواملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدربت طواقم الدائرتين الوسطى والجنوبية بالقوات النووية التكتيكية الروسية على تحميل الرؤوس النووية على الصواريخ وحواملها والتمركز في مواقع الإطلاق ضمن المرحلة الثالثة من مناوراتها.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نشره موقع روسيا اليوم الإخباري - "نفذ طيران القوات الجوية الفضائية الروسية في إطار المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية تدريبات على تركيب الرؤوس النووية على الصواريخ الحاملة لها، وتحميل الطائرات بها والانتشار في مناطق الإطلاق".



وأضاف البيان أن القوات تمركزت في مواقع الإطلاق في إطار التدريب على الحفاظ على جاهزية الأفراد والأسلحة النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام التي قد توكل لها.