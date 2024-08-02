شكرا لقرائتكم خبر عن إنذارات وحرائق ضخمة بعد سقوط صواريخ من غزة على مستوطنات "كريات ملاخى" والان مع تفاصيل الخبر

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات "كريات ملاخي" المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أطلقت صواريخ من قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة بالمستوطنة.



وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخاً سقط في "كريات ملاخي"، شرق مدينة أسدود المحتلة، وأشعل النار داخل المستوطنة".



وقال رئيس بلدية كريات ملاخي: "ادعى ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية في محادثة معي أن إطلاق النار كان يستهدف تل أبيب وسقط في الطريق عندنا".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,128 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.