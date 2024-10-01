حجار: نحن بحاجة إلى إيجاد آلية صرف سريعة لبعض الوزارات المعنيّة لتأمين الاستجابة بأسرع وقت ممكن

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، في حديث لـ"mtv"، الى أنه "تمّ إطلاق مبادرة اليوم من الأمم المتحدة والدولة اللبنانية للدول المانحة لنقول إنّنا بحاجة إلى مبلغ 425 مليون $ مع تفصيل الأرقام وبعض الدول استجاب".

ولفت حجار، الى أن "المبادرات مشكورة والوضع الحالي فعلاً مزرٍ وصعب ومراكز الإيواء بحاجة لأعلى درجات التحلي بالصبر والتفكير المنطقي لإيجاد حلول"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى إيجاد آلية صرف سريعة لبعض الوزارات المعنيّة لتأمين الاستجابة بأسرع وقت ممكن".

وتابع "أطلقنا الحاجة لـ 425 مليون دولار ولكن لا نعلم كم سيتأمّن من المبلغ ومتى فهذا يتطلّب مساعدة من الجميع لتحفيز الدول المانحة للتحرّك ويجب أيضاً تأمين الكادر البشري في وزارة المال".