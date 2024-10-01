"وفا": القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدات زيتا ورامين وعنبتا في طولكرم

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "قوّةً عسكريّةً إسرائيليّةً اقتحمت بلدة زيتا شمال طولكرم، وجابت شوارعها الرّئيسيّة، فيما نشرت دوريّاتها الرّاجلة في الأراضي الزّراعيّة ومحيط الملعب والمنازل"، مشيرةً إلى أنّ "جنود الاحتلال أجروا عمليّة تمشيط وتفتيش واسعة في المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

ولفتت إلى أنّ "في غضون ذلك، اقتحمت القوّات الإسرائيليّة بعدد من الآليّات، بلدتَي رامين وعنبتا شرقًا، وجابت الشّوارع والأحياء الرّئيسيّة قبل انسحابها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات".

وذكّرت الوكالة بأنّ "آليّات الاحتلال كانت قد اقتحمت برفقة جرّافتين من النّوع الثّقيل، بعد منتصف اللّيلة الماضية، مدينة طولكرم من محورها الغربي، وشرعت الجرّافات بتجريف البنية التّحتيّة في محيط ديوان الجلاد، وهو الشّارع الرّئيسي الّذي يربط ما بين الأحياء الشّرقيّة والجنوبيّة والغربيّة بالمدينة، وتدمير الشّارع الرّئيسي في المكان. كما تمركزت آليّات الاحتلال في محيط مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع أصوات إطلاق أعيرة نارية في المنطقة".

وركّزت على أنّ "القوّات الإسرائيليّة اقتحمت أيضًا مخيم طولكرم من مدخله الغربي، وشرعت بتجريف البنية التّحتيّة في حارة المقاطعة وحارات الحمام والشهداء، في الوقت الّذي تمركزت آليّاتها في شارع الوكالة ومدخله الشّمالي، وسط اندلاع مواجهات، وتحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض".