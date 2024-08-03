شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال عنيف يضرب سواحل مينداناو الفلبينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات قبالة سواحل جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين فجر السبت، بحسب ما أفاد مرصد الزلازل الأمريكى، من دون أن يصدر تحذير من خطر حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 17 كيلومتراً وعلى بُعد حوالي 20 كيلومتراً من قرية بارسيلونا شرقي جزيرة مينداناو.

من جهتها، أعلنت الوكالة الفلبينية لرصد الزلازل أنّها لا تتوقع أن يكون الزلزال قد تسبّب بحدوث أضرار، لكنّها حذّرت من حدوث هزات ارتدادية.