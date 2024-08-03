شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: إنشاء 6 مستشفيات وتطوير 4 أخرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة كفر الشيخ، تطور قطاع الصحة بالمحافظة وإنشاء 6 مستشفيات وجاري إنشاء وتطوير 4 أخرين، وشهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة "بلطيم النموجي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطويرات التي شهدتها مستشفى فوه المركزى، والتشغيل التجريبى لمستشفى بيلا المركزى"، وجارى إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات، وتم تشغيل مركز الأورام بكفر الشيخ، كتشغيل تجربي، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفر الشيخ.

مستشفى بيلا المركزي

وأوضحت محافظة كفر الشيخ، أنه تم إنشاء مستشفى بيلا المركزي على مساحة 5200م2 ( بدروم- أرضى- 5 طوابق )، بتكلفة 500 مليون جنيه، والتي دخلت التشغيل التجريبي بالفعل مع إجراء أول عملية جراحية بها، ومستشفى بيلا المركزي الجديد يضم العديد من الأقسام، منها" العظام- الجراحة – النساء والتوليد – عمليات الجراحة والعظام والنساء - الطوارئ والاستقبال " إلى جانب صيدلية العمليات، مشيراً إلى أنه تم تشغيله تجريبياَ بطاقة 114 سرير منها 72 سرير إقامة، 16 سرير للاستقبال والطوارئ، 20 سرير للأطفال، 12 سرير عناية مركزة، 17 سرير أطفال مبتسرين، 13 سرير نساء وتوليد، بالإضافة إلى، 20 سرير للباطنة، 28 سرير للجراحات، 4 سرير تحضير عمليات، 6 سرير إفاقة، سرير للعزل، فضلاً عن 30 ماكينة غسيل كلوى( 16 سالبي-12 إيجابى- 2 عزل )، 25 حضان للأطفال ( 17 حضان أطفال-7 حديث ولادة- حضان للعزل)، 4 غرف للعمليات، 28 عيادة خارجية، 2 صيدلية، 4 معامل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، 3 أجهزة أشعة نقال، بنك دم تجميعى، مقدماً التهنئة لأهالى بيلا القرى المجاورة بمناسبة التشغيل التجريبي لمستشفى بيلا المركزى الجديد، الذى يحقق نقلة نوعية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية المتكاملة للمواطنين.

مستشفى بلطيم التخصصي

يقع مستشفى بلطيم على نحو 20 ألف متر، وبتكلفة 500 مليون جنيه، ويضم 149 سريرا، و34 ماكينة غسيل كلوى، و18 عناية مركزة منهم 5 عناية قلب، و19 حضان أطفال حديثي الولادة، كما تتميز المستشفى بتقديم بعض خدمات المستوى الثالث، عالى الكفاءات العلاجية والطبية.

ويضم المستشفى وحدة قسطرة القلب، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال، حديثي الولادة، بالإضافة لكافة الأقسام المتعددة لتقديم كافة الخدمات العلاجية، ويوفر المستشفى كافة أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه، كما يقدم كافة العلاجات المختلفة للمرضى، ويستقبل حالات الطوارئ والحوادث بالطريق الدولي، وبالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار.

كما يضم المستشفى مبنى مكون من 4 أدوار خاص بالعيادات الخارجية، وسكن للفريق الطبي، كما يضم المستشفى جناح العمليات به 6 غرف، كما يضم قسم تحضير ما قبل العمليات وقسم إفاقة بعد العمليات.

مستشفى البرلس المركزي

وقال المحافظة، إن مشروع مستشفى برج البرلس تم إنشاؤه على مساحة 7 آلاف و400 متر مربع، بتكلفة 75 مليون جنيه، نفذها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة،، مؤكدة أن المستشفى مكون من 3 قطاعات تضم 73 سريرًا طبيًا، وبها 48 سريرًا للإقامة و16 سريرًا للعناية، بالإضافة إلى 8 حضانات للأطفال وبها 15 تخصصاً، ويقدم خدمة طبية ثنائية متميزة للمواطنين، وتم تجهيزها طبقًا لأعلى المعايير العالمية الطبية والعلمية.

ومستشفى برج البرلس المركزى تم إنشاؤه على أحدث طراز طبى، وأنّ نسبة التنفيذ بلغت 100%، فالمستشفى يقدم خدمة طبية مميكنة، فالأداء مراقب بالكاميرات، وتم تزويد المستشفى بالكوادر الطبية والتمريض، بعد أن تم تدريبهم لمدة 3 أشهر على أسس العمل فى العناية المركزة وحضانات الأطفال والعمليات،وتابع محافظ كفرالشيخ، أن الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح عدد من المشروعات والمنشآت الصحية الجديدة، التي تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

مركز الأورام بكفر الشيخ

وينتظر أهالى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة افتتاح المركز، ، وهو الآن يستقبل المرضى، كتشغيل تجريبي، مؤكداً أن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام فى دلتا مصر، يقع على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية.

ويضُم المشروع كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضى، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و200 ألف، والمبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والعلاج الكيماوى للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل،بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، بعد توريد الأجهزة الطبية التي يحتاجها المركز، وأنه جرى إسناد تبعية المركز الجديد لهيئة المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، التى وفرت الاعتمادات المالية لاستكماله بعد أن كان تابعا لإحدى الجمعيات الأهلية.

مستشفى الرياض المركزي

وتشهد مدينة الرياض الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى الرياض المركزي، بتكلفة إجمالية 296 مليون جنيه، ومحكمة الرياض، وبلغت نسبة العمل بمستشفى الرياض المركزي 22%، ومساحة الأرض التي يقام عليها المستشفى 2.8480 متر، ومبنى المستشفى يقع على 4497متر، وعدد الأدوار 4 أدوار، ويضم المستشفى 152 سرير، منهم 112 سرير إقامة، و21 عناية، و19 أطفال مبتسرين.

أما مبنى الغسيل الكلوي يقع على 690 متر، مكون من دور واحد، ويضم 34 ماكينة غسيل كلوي، و19 عناية، و5 غرف عمليات، ومبنى مدرسة التمريض يقع على 685 متر مكون من أرضي و5 أدوار، وخزان المياه وغرفة الطلمبات على مساحة 226.5متر، مكون من دور واحد، وغرفة الكهرباء على مساحة 54 متر مكون من دور واحد، ومخزن على مساحة 48 متر مكون من دور واحد ، ومصلى على مساحة 226 متر، مكون من دور واحد،

و أكدت المحافظة أنه جاري استكمال مشروع إنشاء مبنى مستشفى الرياض المركزي ، ومسح وتمهيد ورفع كفاءة طريق الرياض الحامول، كما تم متابعة الأعمال الجارية بمني المحكمة بمدينة الرياض ، مشيرة إلى أن العمل مستمرة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة لتسيير الحركة المرورية.





الأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزى بتكلفة 296.5 مليون



العناية بالمرضى بمستشفى سيدي غازي



انشاء مبنى مستشفى الرياض المركزي



تعدد الحضانات بمستشفى بلطيم النموذجيب



تفقد محافظ كفر الشيخ لمستشفى بيلا



جانب من الانشاءات الجارية بمستشفى الرياض المركزي



جانب من حضان مستشفى بلطيم النموذجي



جانب من طرقات مستشفى بيلا



حجرة لاجراء الاشعة بمستشفى بلطيم النموذجي



حضلانات جديدة بفوه



زيادة عدد الاسرة



مركز الاورام بكفر الشيخ



مركز الورام يبستعد للافتتاح