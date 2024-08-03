شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الإيرانية تعتقل أكثر من 20 شخصا على خلفية اغتيال هنية في طهران والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن نيويورك تايمز: السلطات الإيرانية تعتقل أكثر من 20 شخصا على خلفية اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وأضافت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين: ضباط استخبارات ومسؤولون عسكريون من بين المعتقلين.

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة على مقر إقامته بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.