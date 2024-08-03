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السلطات الإيرانية تعتقل أكثر من 20 شخصا على خلفية اغتيال هنية في طهران

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 03 أغسطس 2024 08:43 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن نيويورك تايمز: السلطات الإيرانية تعتقل أكثر من 20 شخصا على خلفية اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وأضافت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين: ضباط استخبارات ومسؤولون عسكريون من بين المعتقلين.

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة على مقر إقامته بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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