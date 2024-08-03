شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص خلال مؤتمر تدشين التحالف الدولى للمصريين بالخارج: وطنيون من طراز أصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، أن المصريين بالخارج لديهم حث وطنى وعلى دراية طوال الوقت يما يجرى فى الداخل فهم وطنيين من طراز أصيل.



جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر تدشين التحالف الدولى للمصريين في الخارج بمشاركة عدد كبير من الجاليات والكيانات المصرية حول العالم، وعدد من الشخصيات العامة، وبمشاركة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، والإعلامى مصطفى بكري .

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365: طول الوقت نتابع أنشطة المصريين فى الخارج فالمصريون بالخارج لديهم إحساس بالتحديات وحجم التحولات والتغيرات فى العالم وما يحاك ضد مصر.

وأشار إلى أن ملف السياحة من أهم الملفات ومصر تستحق عشرات أضعاف التدفقات السياحية الموجودة ، مؤكدا أن التحالف الدولى للمصريين بالخارج تحول مهم للغاية، موجها الشكر للقائمين على هذا التحالف.

وكان عدد من الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، أعلنوا تأسيس "التحالف الدولي للمصريين بالخارج"، بهدف توحيد الجهود والمساهمة في تقديم الدعم والمساندة للجاليات المصرية في الخارج والعمل على تحقيق المصالح الوطنية العليا.



وجاءت فكرة تأسيس هذا الكيان من كل من صالح فرهود رئيس جالية باريس بفرنسا، وعلاء ثابت رئيس جالية بيت العائلة في المانيا ونشأت زنفل نائب رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك والذى قام بجولة أوروبية، للتنسيق لتدشين التحالف وبمشاركة عبد الباسط مقلد الرئيس السابق للنادي المصري في النمسا ومحمود السلاموني رئيس بيت العائلة في هولندا .



ومن أهداف التحالف:دعم المصريين في الخارج تقديم الدعم والمساندة للجاليات المصرية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية بين أبناء الجالية المصرية في الخارج، والتواصل والتعاون: تعزيز التواصل والتعاون بين المصريين في الخارج وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتمثيل مصالح الجاليات المصرية في المحافل الدولية والسعي لحل المشكلات التي تواجههم، والمشاركة في التنمية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر من خلال دعم المشروعات التنموية والاستثمارية، وخطة لربط الجيلين الثاني والثالث بمصر بشكل واضح من خلال العديد من الآليات والأنشطة .



ومن أهم مبادئ التحالف، الوحدة والتضامن العمل بروح الوحدة والتضامن بين جميع المصريين في الخارج، بعيدًا عن أي انتماءات سياسية أو دينية، الشفافية والمصداقية الالتزام بالشفافية والمصداقية في جميع الأنشطة والقرارات التي يتخذها التحالف، الاحترام المتبادل احترام كافة الآراء والتوجهات والعمل على تحقيق التوافق بين الجميع، والاستقلالية العمل باستقلالية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.



وعن الهيكل التنظيمي:يتكون التحالف من مجلس إدارة يتم اختياره من بين أعضاء الجاليات المصرية في الخارج المؤسسين ، ويعمل هذا المجلس على تنظيم الأنشطة ووضع السياسات العامة للتحالف، كما سيضم التحالف لجانا تخصصية تعمل في مجالات مختلفة مثل التعليم، والصحة، والاستثمار والثقافة، وغيرها.

وأكد التحالف أهمية دور المصريين في الخارج في دعم الوطن الأم، وندعو جميع المصريين في الخارج للانضمام إلى هذا التحالف والمشاركة في تحقيق أهدافه النبيلة.



مؤتمر التحالف المصرى للمصريين بالخارج



جانب من مؤتمر التحالف المصرى للمصريين بالخارج