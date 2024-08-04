شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 3 ملايين و587 ألف خدمة مجانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 3 ملايين و587 ألفا و641 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 3 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس السبت مليون 644 ألفا و483 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 740 ألفا و671 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 377 ألف و251 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 124 ألفا و313 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 60 ألفا و688 خدمة، بالإضافة لتقديم 91 ألفا و863 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 9 آلاف و234 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 4 آلاف و723 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 155 ألفا و294 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال 4 آلاف جهة متعاقدة مع التأمين، لخدمة المنتفعين.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و55 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 12 ألفا و83 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ61 ألفا و426 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».



