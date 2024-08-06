شكرا لقرائتكم خبر عن خامس الجمهورية فى الثانوية العامة: سأحقق حلمي واليوم السابع أول من أبلغنى النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد محمد السيد وزير التربية والتعليم نتيجة الشهادة الثانوية والتي جاء من بين بينها طالب بقنا حصل علي المركز الخامس لشعبة علمي رياضة.

قال أحمد فتحي عبد القوي، لليوم السابع، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد حصوله علي خامس الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، لافتا أنه تلقى الخبر من خلال الخليج 365.

وأوضح أحمد، أنه كان يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة وهو ما سيتحقق بعد جهد سنوات الدراسة، مؤكدا أنه في حالة صدمة وفرح.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الخليج 365 من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024