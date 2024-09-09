شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث توفير رعاية لـ فريال أشرف ويطلق اسمها على مركز شباب الأندلس بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إطلاق اسم البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية فى الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020 على مركز شباب الأندلس بالمرج بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي بـ فريال أشرف، وبحضور الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.

وتناول اللقاء الحديث عن توفير رعاية للاعبة وفريال أشرف عقب عودتها للتدريب مرة أخرى، والتنسيق لتوفير كافة الإمكانيات لعودتها بقوة، ومن ثم تمثيل المنتخب المصري في البطولات القادمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إطلاق اسم اللاعبين أصحاب الميداليات الأولمبية والبارالمبية على مراكز الشباب يأتي في إطار دعم الدولة المتواصل لأبطال مصر الرياضيين، ومساهمة ذلك فى تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.