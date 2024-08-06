شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: سقوط الأمطار فى هذا التوقيت غير اعتيادى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار في هذا التوقيت أمر غير اعتيادى لكن بدأنا نعتاد عليه في جنوب مصر خلال الـ5 سنوات الماضية بل كنا في السابق نرى الأمطار في أقصى الجنوب لكن بدأت خلال هذا العام تمتد لمناطق أكثر من محافظات الصعيد نتيجة ارتفاع الحزام المدارى أو الفاصل المدارى المسبب للأمطار الصيفية على منابع النيل، مشيرة إلى أن فصل الصيف هو موسم سقوط الأمطار على منابع النيل " السودان واثيوبيا" نتيجة مرور الفاصل المدارى بهذه المناطق.

أضافت غانم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الفاصل المدارى هو منطقة تتقابل فيها الكتل الهوائية الشمالية الجافة مع الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة عند خط الاستواء فيحدث حزام من السحب الرعدية الممطرة بغزارة على منابع النيل، والفاصل المدارى يبدأ في التذبذب شمالاً وجنوباً مع الحركة الظاهرية للشمس ثم يبدأ في التحرك تجاه شمال السودان ويؤثر بأمطار صيفية على السودان وإثيوبيا تصل أحياناً إلى حد السيول.

وأوضحت أن الفاصل المدارى بدأ في التحرك أكثر في شمال السودان، وبدأنا نتأثر بأمطار في جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، مؤكدة أن السحب والأمطار لا تقارن بالسحب في إثيوبيا والسودان لكنها سحب ممطرة وأمطارها متفاوتة الشدة والطبيعة الجغرافية واستمرار سقوط الأمطار قد يؤدى إلى تشكل السيول وهو ما حدث في بعض الأماكن أمس وأول أمس لأن الأمطار بدأت منذ الجمعة الماضية ومستمرة حتى نهاية الأسبوع باختلاف من يوم إلى آخر في سقوط الأمطار.

أضاف أن الأمطار تسقط تحديدا تسقط على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم ومناطق أخرى من جنوب الصعيد مثل محافظة الوادى الجديد وأبو سمبل وأسوان وامتدت حتى الأقصر وقنا خلال الأيام الماضية.

وأكدت غانم أن هذه الأمطار لن تنتقل إلى السواحل الشمالية لأن السحب موجودة في شمال السودان وبالتالي عندما تؤثر سوف تؤثر على مناطق من الجنوب ولن تمتد للقاهرة الكبرى أو الوجه البحرى أو السواحل الشمالية وهذه الأمطار موجودة فقط في محافظات الصعيد أو الجنوب "جنوب الصعيد -جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر" لكن أن تمتد إلى المحافظات الشمالية لن يحدث أبداً.