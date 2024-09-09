الامارات | "أبل" تكشف عن هاتف ايفون 16.. الأسعار والمواصفات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد شركة "أبل" في هذه الأثناء، مؤتمرها السنوي للإعلان عن أحدث إصداراتها من هواتف ايفون 16 وساعة أبل الإصدار 10 وسماعات Airpod.

وأعلنت الشركة عن تحسينات على الإصدار الجديد من هاتفها الذكي، مثل شريحة A18 الجديدة بتقنية 3 نانومتر والتي تعد أسرع بنسبة 30% من وحدة المعالجة المركزية في هاتف آيفون 15، وتضمين زر خاص لاستخدام الكاميرا.

ويتميز آيفون 16 بـ "الذكاء البصري" من خلال زر التحكم الجديد بالكامير، كما يأتي بذات تصميم أيفون 15، مع إطار مربع، وزجاج خلفي يسمح بالشحن اللاسلكي MagSafe، وفتحة Apple Dynamic Island العلوية لإيواء الكاميرا الأمامية وأجهزة استشعار Face ID، ومنفذ شحن / بيانات USB-C في قاعدته.

وحددت الشركة سعر ايفون 16 بـ 799 دولار (2934 درهم) وايفون 16 بلس 899 دولار (3300 درهم)

تحديث مستمر ...