وسائل إعلام تكشف تفاصيل «البند الغريب» في عقد محمد حمدي مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن التفاصيل المالية لاستعارة الظهير الأيسر أحمد حمدي من إنبي، بعدما أعلن النادي الأبيض ضم اللاعب رسميا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونقل موقع "تليجراف مصر" عن مصدر من نادي الزمالك قوله إن استعارة محمد حمدي من الفريق البترولي جاءت مقابل 3 ملايين جنيه خلال الموسم الذي يلعبه رفقة الأبيض.

وأوضح المصدر أن الزمالك يملك بند أولوية الشراء بعد فترة الإعارة، وفي حالة وصول عرض من نادي آخر لضم حمدي يقوم إنبي بإخطار الأبيض بالعرض المالي وينتظر رغبة الزمالك في ضمه بشكل نهائي أم لا لكن بشرط دفع نفس المقابل المعروض من النادي الآخر.

وكشف المصدر أن الزمالك إذا رفض شراء اللاعب وقام إنبي بييعه لأي فريق آخر في نهاية الموسم المقبل سيكون لنادي الزمالك الحق في الحصول علي نسبة 5%، من قيمة الصفقة كاستثمار في حالة بيعه لنهاية الموسم.

وكان الزمالك قد تعاقد مع زياد كمال لاعب إنبي خلال الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل 30 مليون جنيه، فضلا عن بنود التعاقد التي تفيد بحصول إنبي على نسبة من مكافآت الزمالك حال فوزه بأي بطولة.

وحصل مسؤولو إنبي على مكافأة 100 ألف دولار بعد تتويج الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية بعدما شارك زياد في مباريات قليلة من البطولة القارية.

ونجح الزمالك في إبرام عدة صفقات صيفية خلال الميركاتو الجاري، أولها كان المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان السابق، الذي انضم لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد، وخاض معه مباريات ودية.

ووصلت البطاقة الدولية للمهاجم الفلسطيني عمر فرج، وأصبح يحق له المشاركة في السوبر الأفريقي مع الأبيض، لكنه سينضم بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده المقامة حاليا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

بالإضافة إلى الجابوني أرون بوبيندزا الذي وقع للأبيض إلكترونيا على عقود انتقاله لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، ومن المقرر أن يصل اللاعب للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.