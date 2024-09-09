الامارات | المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 161، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض والاجتماعات الوزارية المشتركة التي عقدت على هامش هذه الدورة مع كل الاتحاد الروسي وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل الاتحادية.

وصدر عن الدورة بيان ختامي تضمن استعراضا لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية.

‎كما أشار البيان إلى تعزيز الشراكات مع الدول والمجموعات الأخرى، واستمرار الحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ونتائج الاجتماعات الوزارية المشتركة مع كل من روسيا الاتحادية وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل الاتحادية ( كل على حده)، وما جرى خلالها من بحث لأوجه التعاون وتعزيز التنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية في إطار الحوار الإستراتيجي القائم معها.