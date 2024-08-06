شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت الأسعار اليوم:
- الطماطم 21 جنيها.
- البصل 11 جنيها.
- البطاطس بـ 26 جنيها.
- الجزر بـ 18جنيها.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ14 جنيها.
- الكوسة بـ27.5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ15 جنيها.
الفلفل الألوان بـ40 جنيها.
- الليمون بـ10 جنيهات.
- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.
- الموز البلدى بـ27 جنيها.
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