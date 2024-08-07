شكرا لقرائتكم خبر عن سلفة للمزارعين 25 ألف جنيه من شركة السكر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنتاج السكر المحلي من البنجر وأيضا من قصب السكر لطرحه على بطاقات التموين ضمن مقررات الدعم، كما حرصت الشركة لأول مرة عن الإعلان تقديم سلفة فى حدود 25 ألف جنيه عن كل فدان بنجر بنظام الزراعات الآلية تتم زراعته مقسمة على 4 دفعات، تشجيعاً من الشركة للمزارعين.

على جانب آخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، أيضا فروع الشركات التابعة للوزارة كما نجحت الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر في إطار توجيهات القيادة السياسية في العمل على استمرارية وجود مخزون استراتيجي.