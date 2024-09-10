الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس البرودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ما تردد عن تعرض البلاد لشتاء قارس وانخفاض شديد بدرجات الحرارة نهاية عام 2024.

وقالت الهيئة في تعليق لها، أنها لم تصدر أي بيانات تخص فصل الشتاء مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الصادرة من الغير متخصصين.

وأكدت أنها ستصدر بيانًا بفصل الخريف المقبل في وقت لاحق.

وجاء ذلك بعد أن ترددت أقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض البلاد لانخفاض شديد بدرجات خلال الشتاء المقبل.

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