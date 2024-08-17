الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من العاملين بوزارتي النقل والمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية، بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية .

بدأت الفعاليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورات والذي أظهر مدى ما وصل إليه المتدربون من مستوى متميز على يد نخبة من المتخصصين في مجالات عملهم.

كما تم عرض الموقف التدريبي الذي تضمن شرح برنامج الدورات ومدى ما اكتسبه المتدربون من مستوى علمي ومعرفي، ثم إعلان نتيجة الدورة.

وألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر في تدريب وتأهيل العاملين بوزارة النقل من خلال إعداد كوادر تعمل وفقًا لأعلى درجات الانضباط الذاتي مؤهلة بالعلوم الحديثة بما يواكب التطور التكنولوجي المتلاحق في مختلف المجالات.

فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر لتخريج أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

وأعرب الدارسون، عن شكرهم للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية واهتمام خلال فترة التدريب.

وفي ختام الفعاليات، تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديرًا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارتي النقل والمالية.