تخفيف حبس الفنان أحمد عبدالقوي في تعاطي المخدرات لـ6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد جلال عبدالقوي، وتخفيف الحكم بحبسه 6 أشهر بدلًا من سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وكانت محكمة شمال الجيزة، قضت في وقت سابق بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي نجم مسلسل "حضرة المتهم أبي"؛ لإحرازه جوهر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

وجاء في أمر الإحالة، اتهام نيابة شمال الجيزة الكلية إلى أحمد عبدالقوي، أنه في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، أحرز جوهر مخدر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارًا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين بقصد التعاطي.