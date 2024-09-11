شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن والحماية" تضبط 3 مخالفين باستغلال الرواسب في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك. وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.