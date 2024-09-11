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"الأمن والحماية" تضبط 3 مخالفين باستغلال الرواسب في تبوك

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك. وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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