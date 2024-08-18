شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تستعد للمؤتمر الدولى الـ35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان : "دور المرأة في بناء الوعي" ، والذي يعقد برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، بمقر إقامة المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين الذي سيعقد في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م.

وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الخامس والثلاثين تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" في الفترة من 25 و 26 أغسطس القادم 2024م، وذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للواعظات؛ ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن، والذي يتضمن المحاور التالية:

1. المحور الأول : دور المرأة في بناء الوعي الديني.

2. المحور الثاني : دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

3. المحور الثالث : دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع : دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

5. المحور الخامس : التجربة المصرية في تمكين المرأة.



