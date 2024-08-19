شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد: وزير الرياضة شجعني من المدرجات بصوت عالٍ "الميدالية يا محمد" والان مع تفاصيل الخبر

قال البطل الأولمبى محمد السيد، كنت سامع صوت بيشجعنى من المدرجات "الميدالية يا محمد.. مصر يا محمد" واكتشفت إنه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

ومازح الإعلامى سيف زاهر قائلا: "معالى الوزير ضرب اسبرنت ماعملهوش من 35 سنة". وذلك خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر فى أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC والحياة وON TIME SPORT.

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.