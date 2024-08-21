شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يتفقد مبنى الركاب (1و 2) بمطار الغردقة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد اليوم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بمواصلة جوالاته التفقدية لمتابعة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية مطار الغردقة الدولي؛ رافقه خلال الجولة السيد اللواء وكيل هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وبحضور كافة الأجهزة المعنية داخل المطار .

وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة المصرية من أجل النهوض بمنظومه المطارات المصرية، و الاهتمام بالتركيز على تحسين الخدمات المقدمة للركاب وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم ، وقد بدأت الجولة بالاستماع إلى عرض توضيحى شامل حول مطار الغردقة الدولي حيث تم استعراض أعمال التطوير التي تمت بالمطار في ضوء طاقته الإستيعابية التي تصل إلى ١٣مليون راكب/ سنويًا؛ وشملت توسعة المباني، وتحديث الصالات، وتحسين البنية التحتية لتلبية احتياجات النمو المتزايد في حركة المسافرين.



كما تم التركيز على الجهود المبذولة لتعزيز مستوى الخدمة وتحسين تجربة المسافرين، بما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الطيران المدني وتحديث المطارات المصرية وفقًا للمعايير الموصي بها دوليًا.

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران المدنى والوفد المرافق له صالتي السفر والوصول " الدولى والداخلي" بمبنى الركاب رقم (1، 2) لمتابعة انسيابية حركة الركاب منذ وصولهم وحتى مغادرتهم المطار.

كما تفقد منطقة سيور الحقائب، وكاونترات السياحة والجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، والجمارك ومهبط الطائرات، وكذلك غرفه الازمات الجديده وبرج المراقبه والتحكم الردارى الخاص بالمراقبه الجويه ، ثم أعقبها زياره لتفقد غرفة التحكم في كاميرات المراقبة الجديدة CCTV لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المواقع والتي ستساهم في تعزيز منظومة المراقبة داخل المطار ؛ حيث أن غرفة المراقبة المركزية مزودة بكاميرات موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعة بهدف السيطرة في متابعة جميع مواقع العمل، وكذا تأمين الأسوار وكافه المنشآت ومناطق إنتظار السيارات داخل المطار، فضلًا عن متابعة حركة التشغيل ونقل البضائع ومنطقة الطائرات والمعدات الأرضية بالمهبط بالإضافة إلى إمكانياتها في المراقبة الدقيقة والمستمرة لجميع تحركات العاملين بالمطار والركاب ومتعلقاتهم الشخصية منذ دخولهم المطار وحتى صعودهم على متن الطائرات.

وخلال الجولة؛ أكد وزير الطيران على أهمية التنسيق والتعاون مع جميع الجهات العاملة بالمطار لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والراحة للمسافرين، كما استمع الوزير إلى آراء العاملين والمسافرين حول التحديات الحالية والمعوقات التى تواجههم خلال تجربة سفرهم موجهًا بضرورة وضع الحلول السريعة لتحسين معدلات الأداء و رفع مستوى الخدمات المقدمة بالمطار؛ مشيرًا إلى أن تطوير العنصر البشري يعد حجر الأساس في الارتقاء بصناعة النقل الجوي، لافتًا أن حرص قطاع الطيران المدنى بالإلتزام في تقديم خدمات متميزة للعملاء يأتي إيمانًا من دوره الرئيسى فى تكوين الصورة الحضارية لمطاراتنا أمام زائري مصر من مختلف أنحاء العالم؛ مضيفاً بأنه: في الوقت نفسه أننا نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة بالقطاع إنطلاقًا من أهمية الإستثمار في العنصر البشري كونه السبيل الوحيد لتحقيق التميز والريادة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أشار الحفني إلى أن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة تُسخر جميع جهودها وإمكانياتها فى تقديم كافه التسهيلات التي تُكفل راحة وسلامة المسافرين عبر المطارات المصرية مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية لها لمواكبة الزيادة المتوقعة في حجم حركة السياحة والسفر؛ خاصة أن مطار الغردقة الدولى يُعد أحد مطارات الجذب السياحي وبوابة هامة لمصر على خريطة السياحية العالمية.



