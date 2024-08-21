مراسل "القاهرة الإخبارية": هجوم روسي واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية

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القاهرة - سامية سيد - قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من كييف، إن الجيش الروسي شن هجومًا واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية بأكثر من 69 مسيرة وبأكثر من 15 ساعة من حالة التأهب الجوي عاشها الجانب الأوكراني منذ الساعة العاشرة مساًء أمس، حتى منذ ثلاثة ساعات من الآن.



وأضاف «مناف»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال عبر برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات المسيرة تجوب سماء الأراضي الأوكرانية وتمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 16 مسيرة في المناطق الغربية من الأراضي الأوكرانية.



وتابع: «أعلنت البحرية الأوكرانية عن هجومًا بصواريخ «نبتون»، نحو مدينة روستوف الروسية، مما أدى لاستهداف منظومة روسية من طراز «اس300»»، موضحًا أن الجيش الأوكراني صرح منذ لحظات بأن قواته دمرت الجسور المائية التي تم وضعها من قوات الجيش الروسي ليتمكنوا من إجلاء القوات الروسية من المناطق التي يسيطر عليها الجانب الأوكراني.