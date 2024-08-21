شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يقبل نسخة من القرآن الكريم ويقدمها هدية لمسجد النبى عيسى فى الشيشان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتقبيل نسخة من القرآن الكريم، قدمها هدية لمسجد "النبى عيسى" فى جمهورية الشيشان الروسية.

ووصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى الشيشان، واستقبله فى مطار جروزنى الرئيس الشيشانى رمضان قديروف.

وتعد هذه الزيارة الأولى التى يقوم بها بوتين إلى الشيشان، وهى جمهورية ذات أغلبية مسلمة داخل الاتحاد الروسى، منذ ما يقرب من 13 عاما، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وفى وقت سابق اليوم، زار بوتين منطقتين أخريين فى شمال القوقاز - كاباردينو بلقاريا وأوسيتيا الشمالية.

وقال قديروف -على قناته بمنصة (تيليجرام)- أن رئيس روسيا "لديه أجندة مكثفة" تم التخطيط لها خلال زيارته إلى الجمهورية.

كانت آخر مرة زار فيها بوتين الشيشان كرئيس لروسيا خلال فترة ولايته الرئاسية الثانية - فى عام 2005. وخلال تلك الزيارة، تحدث الرئيس فى الاجتماع الأول للبرلمان الإقليمي. وفى عام 2011، عقد بوتين - بصفته رئيسا للوزراء - اجتماعا للجنة الحكومية لتنمية شمال القوقاز فى مدينة جوديرميس ثانى كبرى مدن الشيشان، ومنذ ذلك الحين لم يقم بزيارة الشيشان.