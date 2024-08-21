شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: مقطورة تقتحم مزلقان مغلق بخط القباري/ مرسي مطروح والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء غلق مزلقان القاعدة الجوية بخط القباري/ مرسي مطروح، والمنتظم أجراس وأنوار ومعين عليه خفير مزلقان محمد محمد سعيد بهنسي، وعليه حراسه مرورية/ محمد عبد الصمد (أمين شرطة) لمرور قطار رقم 655 القادم من الضبعة الى محرم بك اقتحمت سيارة نقل المزلقان، وتصادمت مع القطار.

ونتج عن ذلك خروج بوجي واحد من الجرار من على السكة، وعلي الفور تم الدفع بالفرق المختصه برفع الحادث، والاستعداد بالسكه لاستمرار مسير حركه القطارات.

واهابت الهيئة بالجمهور وسائقي السيارات، الالتزام بتعليمات المرورعند عبور المزلقانات، وعدم اقتحامها عند غلقها حفاظا على الارواح ولعدم تعطيل مسير القطارات.

وتعتذرالهيئة القومية لسكك حديد مصر للركاب عن تأخير القطارات، نظراً لظروف الحادث، الخارجة عن إرادة الهيئة، والهيئة تسعي دائما لراحه وسلامه الركاب.



جانب من صور حادث تصادم القطارين (1)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (2)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (3)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (4)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (5)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (6)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (7)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (8)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (9)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (10)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (11)



جانب من صور حادث تصادم القطارين (12)