شكرا لقرائتكم خبر عن من الجانى والمجنى عليه فى واقعة مشاجرة الفنان محمد فؤاد مع طبيب عين شمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

مازالت جهات التحقيق المختصة تباشر تحقيقاتها فى واقعة اتهام طبيب بمستشفى عين شمس التخصصى المطرب محمد فؤاد بالتعدى عليه والسب والقذف، وشهدت الساعات الماضية عدد من الإجراءات والتحقيقات حيث استمعت النيابة لأقوال شقيق المطرب محمد فؤاد ومدير أعماله، وقررت صرفهم عقب الانتهاء من سماع أقوالهم.

وقررت جهات التحقيق استدعاء المطرب محمد فؤاد، لسؤاله حول اتهام طبيب بمستشفى عين شمس التخصصى بالتعدى عليه، كما من المقرر أيضا الاستماع إلى أقوال الطبيب مقدم البلاغ وشهود عيان الواقعة وعدد من افراد الأطقم الطبية المتواجد وقت الحادث، وطلبت جهات التحقيق بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة داخل المستشفى محل الواقعة والتحفظ على نسخة منها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان عما إذا كان الفنان قد اعتدى على الطبيب من عدمه.



كما أمرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على أسباب المشاجرة وملابساتها وتحديد الجانى والمجنى عليه فى الحادث.

فيما كشفت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة هو تأخر الطبيب عن إجراء الكشف الطبى على شقيق المطرب محمد فؤاد، الذى كان يعانى آلامًا فى الصدر، مما أثار غضب فؤاد والمرافقين له، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية مع الطبيب المسؤول، وتعدى عليه بالسب والضرب دون وقوع إصابات.

النجم محمد فؤاد قال فى تصريحات صحفية له فى وقت سابق إنه لا يفرق معه شئ سوى الاطمئنان على حالة شقيقه الصحية، مؤكدا أنه شقيقه عبده فى الرعاية المركزة وينتظروا مرور 24 ساعة لتخطى مرحلة الخطر.



وأكد محمد فؤاد، أنه تفاجئ من رد فعل طبيب الطوارئ والذى كان يحاول الاطمئنان منه على صحة شقيقه، ليفاجئ به يطلب من الأمن إخراجه بعيدًا رغم أنه لم يصدر منه أى شئ مسئ للطبيب وكان كل همه هو الاطمئنان على شقيقه وفقط، والذى اضطر إلى نقله لمستشفى أخرى لإجراء العملية العاجلة، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن حقه وحق شقيقه الذى كان يعانى من جلطة فى القلب، وأجرى جراحة بالقلب فى مستشفى أخري.



وفى سياق متصل قال أحمد أيوب، صديق المطرب محمد فؤاد، الذى حضر واقعة "فؤاد" بمستشفى عين شمس لـ"الخليج 365"، أن شقيق محمد فؤاد "عبده" أجرى عملية قسطرة بالقلب فى أحد المستشفيات، وإنه حاليا فى العناية المركزة.



وأضاف أحمد أيوب، أنه كان يتناول العشاء مع محمد فؤاد وفوجئوا بأن شقيقه "عبده" فى مستشفى عين شمس بسبب إصابته بجلطة فى القلب، وأن قلق محمد فؤاد على شقيقه أدخله فى مشادة مع الطبيب المعالج الذى طلب له الأمن، ليفاجأ بعدما نقل شقيقه لمستشفى آخر أن الفيديوهات تم تسريبها.

وقال طارق العتر، مدير أعمال محمد فؤاد، إن الواقعة حدثت بعدما طلب الطبيب من أفراد الأمن أن يقوموا بطرد محمد فؤاد من الطوارئ، والدكتور حاول الإعتداء على فؤاد بالشلوط، ولكن الشلوط جاء فى إيدى، وقام فؤاد بتصوير فيديو وقال فيه، أن هذا الدكتور لا يؤتمن على المرضي.



وأوضح طارق العتر، خلال اتصال هاتفى على "تليفزيون الخليج 365"، أن الطبيب شد التليفون من إيد محمد فؤاد، حينما قام محمد فؤاد بتصوير فيديو يوضح اهمال الطبيب، وسنتوجه للنيابة، حتى يدلى محمد فؤاد بأقواله أمام النيابة.



وعلى الجانب الآخر أصدرت جامعة عين شمس بيان تفصيلى عن الواقعة، حيث أكدت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، إدانتها بشكل قاطع لأى اعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، وتؤكد احترامها الكامل للقانون وثقتها الكاملة فى قضاء مصر العادل، حيث تم إحالة الواقعة للنيابة بالقضية رقم 3747 لسنة 2024 إدارى الوايلى.

وأوضحت إدارة الجامعة فى بيانها أن مستشفى عين شمس التخصصى استقبل فى تمام الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس 2024، المريض عبد العزيز فؤاد فى قسم الطوارئ.



وتابع بيان الجامعة: "أثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض، الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول د.مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصى، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، كما تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين فى الطوارئ وقد تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ".



وأكدت إدارة الجامعة، أن خدماتها الطبية والعلاجية مُتاحة لكافة المواطنين على مدار الساعة، وذلك فى إطار منظومة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية التى تخدم سنويًا نحو 25 مليون مريض.



الدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، علق على تفاصيل الفيديو المتداول الذى يظهر اعتداء الفنان محمد فؤاد على طبيب بالمستشفى.



وأكد مدير مستشفى عين شمس التخصصى لـ"الخليج 365" أنه تم تحويل الواقعة للنيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، موضحًا أن جامعة عين شمس ستصدر بيان بعد قليل تكشف فيه كافة تفاصيل الواقعة وما حدث مع الأطباء.



وبتواصل ”الخليج 365” مع الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، علق على واقعة الفيديو المتداول والذى يظهر اعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطقم الطبية بـ مستشفى عين شمس التخصصى.



وقال رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الواقعة تم تحويلها للنيابة وقيد التحقيق، مضيفا: "نحن فى بلد قانون، والقانون سيأخذ مجراه، مؤكدا: القانون سيأخذ مجراه ولا حديث عن تصالح وإذا ثبت خطأنا سنعتذر ونكون مستعدين لأى إجراء".



وتابع: "الواقعة تمثل اعتداء غير مقبول على موظف أثناء تأدية عمله و الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى تعمل على مدار الـ24 ساعة وتقدم الخدمات الطبية للمرضى على مدار الساعة وهناك مدير للطوارئ وطاقم طبى لاستقبال اى حالات طارئة".



وتعقيبا على الواقعة كلف نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحى، المستشار القانونى للنقابة، بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة الاعتداء على الدكتور مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى عين شمس التخصصى، وتقديم كافة أوجه الدعم للطبيب لحين الحصول على حقه.



ووجه الدكتور أسامة عبد الحى، الشكر والتقدير لجامعة عين شمس، وإدارة مستشفى عين شمس التخصصى، على إدارتها للأزمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق الطبيب، مؤكدا أن ظاهرة التعدى على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة فى أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هى ظاهرة "همجية" تتنافى مع دولة القانون، مشددة على أن أى اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودى بحياة بعضهم.

وأوضحت النقابة: "أننا فى دولة قانون، ولجوء أى مواطن للبلطجة والاعتداء على أفراد الطاقم الطبى، حال شعوره بالتقصير من جانب الطبيب سواء عن حق أو غير حق يجعلنا فى غابة، وناشدت نقابة الأطباء كل الجهات المعنية المسؤولة عن تأمين المستشفيات والمنشآت الصحية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها باعتبارها منشآت حيوية واجب تأمينها"، وأشارت النقابة إلى ضرورة أن يكون هناك عقوبة رادعة وفورية لمواجهة وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، مؤكدة أن الفريق الطبى من أطباء وتمريض يعملون تحت ضغط شديد، ويتحملون أعباء كبيرة فى سبيل إنقاذ حياة المواطنين.



كان قسم شرطة الوايلى، تلقى بلاغا حمل رقم 3747 لسنة 2024 إدارة الوايلى، من طبيب عقب تعدى المطرب محمد فؤاد عليه داخل مستشفى عين شمس التخصصى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شقيق المطرب أثناء تواجده فى المستشفى للعلاج، وقعت مشادة مع الطبيب المعالج، وتعدى الفنان عليه بسبب تأخير الكشف على شقيقه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.