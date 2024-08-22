أخبار مصر

"القطر بيولع".. كواليس قفز شابين من قطار الجيزة وسر المتهم الخفي

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة حملتها تحريات المباحث حول قفز شابين من قطار داخل محطة قطار الجيزة أمس الأربعاء.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بقفز شابين من قطار بدعوى نشوب حريق داخل القطار.

تبين بالفحص أن شخصًا -غير محدد- أشعل النار في بعض الأخشاب على شريط القطار الأمر الذي تسبب في هلع الركاب لتنطلق الاستغاثات "القطر بيولع".

لم يتردد الشابان في القفز من القطار للنجاة من خطر الحريق ما أصابهما بكسور نقلا على إثرها إلى مستشفى أم المصريين للعلاج تمهيدًا لسماع أقوالهما.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا