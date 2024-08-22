شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. 13 من أوائل الثانوية يتقدمون للالتحاق بالجامعة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
13 من أوائل الثانوية العامة يتقدمون للالتحاق بالجامعة البريطانية
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تنسيق المرحلة الثانية 2024.. معامل التنسيق تستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات
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