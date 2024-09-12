الحرس الثوري الإيراني: لم يكن هناك أي مستشارين إيرانيين في موقع مصياف والمزاعم بشأن أسر أو إصابة قوات إيرانية كاذبة

اعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، بانه لم يكن هناك أي مستشارين إيرانيين في موقع مصياف، والمزاعم بشأن أسر أو إصابة قوات إيرانية كاذبة.
وكشف موقع أكسيوس الأميركي أن إسرائيل شنت غارة “غير عادية للغاية” في سوريا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودمرت مصنعا للصواريخ الدقيقة تحت الأرض تزعم إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران بنته، وذلك وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على العملية.
وذكر بان الغارة التي وقعت يوم الأحد كانت أول عملية برية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة ضد أهداف إيرانية في سوريا. وقال الموقع إن تدمير المصنع يمثل ضربة قوية لجهود إيران وحزب الله لإنتاج صواريخ دقيقة متوسطة المدى على الأراضي السورية.
واوضح أحد المصادر للموقع إن الوحدة الإسرائيلية الخاصة فاجأت الحراس السوريين في المنشأة وقتلت العديد منهم خلال الغارة، لكن لم يصب أي من الإيرانيين أو من مقاتلي حزب الله.
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