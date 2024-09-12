الامارات | محمد بن راشد :الصين الشريك التجاري الأكبر في العالم لدولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر منصة «إكس»: سعدت اليوم بلقاء لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في الصين. وأضاف سموه: الصين الشريك التجاري الأكبر في العالم لدولة الإمارات، تبادلنا التجاري غير النفطي السنوي يتجاوز 296 مليار درهم.. ولدينا اليوم علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية متميزة نراهن عليها.. وتابع سموه: لدينا 170 مدرسة في الدولة يتعلم فيها الطلاب اللغة الصينية لأننا نعلم أن العلاقات المستقبلية القوية مع الصين تتضمن مستقبلاً أفضل للجميع. و استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله"، لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة على رأس وفد رفيع المستوى.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة معالي رئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق، معرباً سموه عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

وقد جرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية - لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي - حيث عُزِف السلام الوطني لجمهورية الصين الشعبية، وصافح صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعضاء الوفد المرافق .. كما صافح رئيس مجلس الدولة الصيني، سمو الشيوخ وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.